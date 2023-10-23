Закрыл дверь перед военным без ноги: водителя львовского автобуса наказали
23 октября 2023, 15:57Читати новину українською
Источник:ЛГС
Во Львове водитель автобуса отказался везти потерявшего ногу украинского воина. Он уже понес наказание.
Водителя, который во Львове нагло захлопнул дверь перед военным с инвалидностью, наказали. Ему объявили выговор.
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Водитель нарушил трудовую дисциплину
Инцидент произошел в автобусе №29. Об этом стало известно из социальных сетей.
В коммунальном автотранспортном предприятии №1 отметили, что такими действиями водитель нарушил трудовую дисциплину и должностную инструкцию.
У водителя требовали объяснений по этой ситуации, а также лишили премии за октябрь. Если он повторит это нарушение – его уволят.
Что известно об инциденте
- Событие произошло 21 октября на остановке "Площадь Таможенная". По словам очевидца, водитель автобуса отказался везти потерявшего концовку украинского ветерана. Он просто захлопнул дверь перед воином ВСУ. По его словам, пассажиры кричали водителю, что у двери стоит военный без ноги.
- Позже очевидец дал понять в соцсетях, что он не обращался сразу на "горячую линию" из-за сомнений в ее эффективности без медийной огласки. Также мужчина заявил, что тогда он единственный вступил в диалог с водителем, а со стороны других людей почти не было никакой поддержки.
- Впоследствии скандал прокомментировал в соцсетях директор Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило. По его словам, водитель сразу был вызван для отбора объяснений и выяснения обстоятельств.