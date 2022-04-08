Водителей пересадили в другие автобусы: россияне украли эвакуационную колонну из Мелитополя

Россияне не пропустили гуманитарный груз в Мелитополь и изъяли автобусы и фуры с ним. Угрожая, водителям приказали пересесть в другие автобусы.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал детали циничного похищения гуманитарной помощи.

Детали Оккупанты украли весь гуманитарный груз для Мелитополя вместе с фурами, – мэр

Водителям приказали пересесть в один автобус и возвращаться назад. Остальные автобусы рашисты конфисковали,

– рассказал Старух.

Детали похищения гуманитарного конвоя

7 апреля вечером городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщал, что гуманитарный конвой, вышедший 6 апреля из Запорожья, подъезжает к Мелитополю, но захватчики пропустили только автобусы, заблокировав грузовики с помощью.

Он выражал надежду, что к концу дня гумконвой доедет и уже с утра будет формироваться колонна для эвакуации людей.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также анонсировала, что 7 апреля в город Мелитополь доедет колонна из 9 автобусов для эвакуации людей.

То есть, на данный момент, это невозможно.