Водители, механики, разведчики: в России вызывают уволенных со службы военнообязанных

Россия испытывает трудности с личным составом, а новых желающих идти воевать меньше, чем планировалось. Поэтому в стране решили вызвать в военкоматы уволенных со службы военнообязанных.

В России военные комиссариаты усилили свою работу с военнообязанными. Вызывают тех, кого раньше уволили со службы.

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Мобилизовывать начинают уволенных со службы

Так, в Генштабе появилась информация о том, что мобилизовать начали уволенных с военной службы после 2012 года. Прежде всего военкомисариаты интересуют водители, механики, разведчики, а также младшие командиры.

Их вызывают для якобы проведения сборов. Бывших военнообязанных ожидает подготовка сроком в 3 месяца.

В ведомстве добавили, что проводится агитационная работа на территории Приднестровья. "Прорабатывают" население, имеющее российское гражданство.

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