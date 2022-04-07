У Росії військові комісаріати посилили свою роботу з військовозобов'язаними. Викликають тих, кого раніше звільнили зі служби.

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Мобілізовувати починають звільнених зі служби

Так, у Генштабі з'явилася інформація про те, що мобілізовувати почали звільнених з військової служби після 2012 року. Передовсім військкомісаріати цікавлять водії, механіки, розвідники, а також молодші командири.

Їх викликають для буцімто проведення зборів. На колишніх військовозобов'язаних очікує підготовка терміном у 3 місяці.

У відомстві додали, що проводиться агітаційна робота на території Придністров'я. "Опрацьовують" населення, яке має російське громадянство.

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