Водителя, который предлагал полицейскому 200 гривен взятки, оштрафовали на 17 тысяч

В Черновцах осудили водителя, пытавшегося дать сотруднику полиции взятку. Он заплатит штраф, в 85 раз больше суммы, которую предлагал правоохранителю.

Мужчина за 200 гривен просил не составлять на него протокол – его оштрафовали на 17 тысяч. Об этом говорится в приговоре Садгорского районного суда.

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Что известно об инциденте

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и имел просроченное страхование на автомобиль.

Чтобы избежать наказания, он положил полицейскому в карман деньги – по 100 гривен за каждое нарушение.

Садгорский районный суд оштрафовал мужчину. Тот во время заседания раскаялся и признал вину.

Другие новости о взятках

В Хмельницкой области бывшего главу райгосадминистрации приговорили к 9 годам лишения свободы. Экс-чиновник требовал и получил 17 200 долларов взятки.

Бывшему чиновнику Генеральной прокуратуры Высший антикоррупционный суд дал 2 года тюрьмы. Все потому, что он предлагал взятку государственному служащему.

Во Львове СБУ 17 февраля задержала на взятке начальницу одного из отделов Госпродпотребслужбы. Ей грозило заключение, но суд решил лишь оштрафовать.



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