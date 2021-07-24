Водителя, который предлагал полицейскому 200 гривен взятки, оштрафовали на 17 тысяч

24 июля 2021 , 17:24
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Источник:

Единый государственный реестр судебных решений

В Черновцах осудили водителя, пытавшегося дать сотруднику полиции взятку. Он заплатит штраф, в 85 раз больше суммы, которую предлагал правоохранителю.

Мужчина за 200 гривен просил не составлять на него протокол – его оштрафовали на 17 тысяч. Об этом говорится в приговоре Садгорского районного суда.

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Что известно об инциденте

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и имел просроченное страхование на автомобиль.

  • Чтобы избежать наказания, он положил полицейскому в карман деньги – по 100 гривен за каждое нарушение.

Садгорский районный суд оштрафовал мужчину. Тот во время заседания раскаялся и признал вину.

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  • В Хмельницкой области бывшего главу райгосадминистрации приговорили к 9 годам лишения свободы. Экс-чиновник требовал и получил 17 200 долларов взятки.
  • Бывшему чиновнику Генеральной прокуратуры Высший антикоррупционный суд дал 2 года тюрьмы. Все потому, что он предлагал взятку государственному служащему.
  • Во Львове СБУ 17 февраля задержала на взятке начальницу одного из отделов Госпродпотребслужбы. Ей грозило заключение, но суд решил лишь оштрафовать.
     

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Автор: Олег Васьків