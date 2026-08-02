Инцидент произошел 1 августа. Об этом рассказала пользовательница Threads Анна Данилюк.

Что известно о оскорблениях со стороны водительницы Bolt?

По словам Анны, они с подругами ехали в такси Bolt. На протяжении всей поездки никто не общался с водительницей. Девушки разговаривали между собой на украинском языке.

По окончании поездки, когда пассажирки уже выходили из машины, водительница внезапно начала оскорблять их нецензурными словами.

Девушка добавила кадры, на которых запечатлен лишь фрагмент конфликта.

На видео – это лишь фрагмент, который я успела заснять – до этого было очень много оскорбительных слов и жестов. Мы были в шоке,

– написала она.

На видео слышно, как водительница говорит: "Вы меня бесите, украинки, шлюхи", "Наехали" и "На украинском они со мной разговаривают".

Анна отметила, что ее больше всего огорчило то, что в 2026 году "человек, работающий в сфере обслуживания, позволяет себе такое отношение к пассажирам из-за языка, на котором они общаются".

Она добавила, что уже направила обращение в службу поддержки Bolt.

"Надеюсь, компания должным образом отреагирует на этот случай, ведь такое поведение не должно оставаться безнаказанным", – подчеркнула девушка.

Водительница оскорбляла украинок из-за языка: смотрите видео

Под постом Анны Bolt в Украине отреагировал. Девушке пообещали обязательно провести тщательную проверку этого случая.

Реакция на инцидент в Милане / Скриншот

Под постом также появились комментарии в поддержку Анны. Пользователи сети предполагают, что водительница – россиянка, а потому ее следует депортировать на родину.

"Помогите старой ватнице вернуться в родной Саратов. Где нет украинок, а только украинские дроны и ракеты", – написал один из пользователей.

Кроме того, девушке посоветовали обратиться к представителям Bolt в Эстонии для проведения внутреннего расследования, а также написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в польской Гдыне неизвестный мужчина сзади набросился на 40-летнюю украинку, когда она записывала голосовое сообщение на украинском языке. Он дважды ударил ее по голове деревянной тростью, после чего скрылся.