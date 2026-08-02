Інцидент стався 1 серпня. Про нього розповіла користувачка Threads Анна Данилюк.

Що відомо про образи з боку водійки Bolt?

За словами Анни, вони з подругами їхали в таксі Bolt. Упродовж усієї поїздки з водійкою ніхто не контактував. Дівчата спілкувалися між собою українською мовою.

Після завершення подорожі, коли пасажирки вже виходили з авто, водійка раптово почала їх ображати нецензурними словами.

Дівчина додала кадри, на яких зафіксований лише фрагмент конфлікту.

На відео – це лише фрагмент, який встигла відзняти – до цього дуже багато образливих слів, жестів. Ми були у шоці,

– написала вона.

На відео можна почути, як водійка каже: "Ви мене бісите, українки, шалави", Понаїхали" і "На українському вони зі мною розмовляють".

Анна зазначила, що її найбільше засмутило те, що у 2026 році "людина, яка працює у сфері обслуговування, дозволяє собі таке ставлення до пасажирів через мову, якою вони спілкуються".

Вона додала, що вже надіслала звернення до підтримки Bolt.

"Сподіваюся, компанія належним чином відреагує на цей випадок, адже така поведінка не має залишатися без наслідків", – наголосила дівчина.

Водійка ображала українок через мову: дивіться відео

Під постом Анни Bolt в Україні відреагував. Дівчині пообіцяли обов'язково провести ретельну перевірку цього випадку.

Реакція на інцидент у Мілані / Скриншот

Під постом з'явилися також коментарі на підтримку Анни. Користувачі мережі припускають, що водійка є росіянкою, а тому її варто депортувати на батьківщину.

"Допоможіть старій ватниці повернутися в рідний Саратов. Де немає українок, а тільки українські дрони і ракети", – написав один із користувачів.

Окрім того, дівчині порадили звернутися до представників Bolt в Естонії для проведення внутрішнього розслідування, а також написати заяву до поліції.

Раніше повідомлялося, що у польській Гдині невідомий чоловік ззаду накинувся на 40-річну українку, коли вона записувала голосове повідомлення українською мовою. Він двічі вдарив її по голові дерев'яною палицею для ходьби, після чого втік.