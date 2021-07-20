Водяные смерчи перепугали отдыхающих на Балтийском море: впечатляющее видео

В Польше в нескольких прибрежных городах людям пришлось прервать свой отдых на пляже из-за жуткого природного явления. 19 июля по Балтийскому морю прошлись крупные водяные смерчи.

Добавили впечатлений к отдыху на пляже смерчи в Юрате, Ястарне, недалеко от Владыславово, Халупы, Карвии и Лебы. Пока кто-то снимал диковинку на видео, большинство туристов решили убежать – чтобы не попасть под удар стихии.

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Люди начали быстро собирать вещи и убегать с пляжей

Мы играли мячом с детьми на пляже, как вдруг мой сын заметил, что происходит. Мы сразу схватили все свои вещи и убежали, но куда можно убежать? Мы хотели хоть немного приютиться,

– рассказал очевидец.

Зафиксировали 8 водяных смерчей

В ассоциации "Польские охотники за штормами" сообщили, что зафиксировали не менее 8 таких смерчей в Балтийском море. Иногда два из них возникали одновременно.

Смотрите видео с водяными смерчами / Видео из соцсетей:

Что такое водяной смерч? Водяной смерч – это вихрь в виде воронки, который возникает над большим водоемом. При этом он соединен с кучевым облаком. Такое явление может возникнуть, когда над водой проходит обычный смерч. Интересно, что чаще всего водяные смерчи появляются в тропических широтах и существуют в течение 15 – 30 минут.

Юг Польши пострадал от мощной бури

Отметим, что только в воскресенье, 18 июля, Польша пострадала от непогоды. Больше всего пострадала от бури южная часть страны. Сильная гроза и мощный ливень подтопили дома и оборвали линии электропередач.