Додали вражень до відпочинку на пляжі смерчі у Юраті, Ястарні, неподалік Владиславова, Халупи, Карвії та Леби. Поки дехто знімав дивовижу на відео, більшість туристів вирішили таки накивати п'ятами – аби не потрапити під удар стихії.

Актуально Кліматологи вражені масштабами повені в Німеччині

Люди почали швидко збирати речі та втікати з пляжів

Ми грали м'ячем з дітьми на пляжі, як раптом мій син помітив, що відбувається. Ми відразу схопили все своє майно і втекли, але куди можна втекти? Ми хотіли хоч трохи прихиститися,

– розповів очевидець.

Зафіксували 8 водяних смерчів

В асоціації "Польські мисливці за штормами" повідомили, що зафіксували щонайменше 8 таких смерчів у Балтійському морі. Інколи два з них виникали водночас.

Дивіться відео з водяними смерчами / Відео з соцмереж:

Що таке водяний смерч? Водяний смерч – це вихор у вигляді воронки, який виникає над великою водоймою. При цьому він з'єднаний з купчастою хмарою. Таке явище може виникнути, коли над водою проходить звичайний смерч. Цікаво, що найчастіше водяні смерчі з'являються у тропічних широтах та існують впродовж 15 – 30 хвилин.

Південь Польщі постраждав від потужної бурі

Зазначимо, що лише у неділю, 18 липня, Польща постраждала від негоди. Найбільше потерпіла від бурі південна частина країни. Сильна гроза та потужна злива підтопила будинки та обірвала лінії електропередач.