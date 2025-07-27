Северо-Крымский канал под угрозой: минерализация угрожает сельскому хозяйству

В нескольких водохранилищах временно оккупированного Крыма начался процесс минерализации. Вода уже непригодна для орошения, и это грозит потерей плодородных земель.

В то же время оккупационные власти продолжают заявлять о планах возобновить работу Северо-Крымского канала. Об этом сообщил председатель ОО "Зеленый лист", химик и биолог Владислав Балинский в комментарии Суспильному, передает 24 Канал.

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В каком состоянии Северо-Крымский канал?

В июле 2025 года специалисты проанализировали спутниковые снимки водохранилищ в степной части Крыма и зафиксировали тревожные изменения. Вода в части из них минерализовалась.

Минерализация воды может проходить медленно и незаметно, поэтому если нет наблюдения за этим процессом и орошение ею почв продолжается, то это будет приводить к потере их плодородия,

– сказал Балинский.

На фоне этого ухудшения оккупационная администрация продолжает заявлять о возможном запуске Северо-Крымского канала. Впрочем, как пояснил Владислав Балинский, без наполнения Каховского водохранилища это физически невозможно.

Кроме того, в части водоемов уже начались необратимые изменения. Вода может постепенно превращать почвы в солончаки, что приведет к возникновению пустынь.

По данным спутникового мониторинга, самая высокая минерализация зафиксирована в четырех водохранилищах – Каркинитском, Евпаторийском, Золотом Лимане и Окуневском.

Еще в трех, а именно в Красноперекопском, Перекопском и Межводненском, наблюдается риск повышенной солености.

Относительно стабильной остается ситуация в Фрунзенском, Северо-Крымском, Ишунском и Старокрымском водохранилищах. Однако и там уровень заполнения не превышает 45%.

Анализ водохранилищ в Степном Крыму / Таблица Суспильное Крым