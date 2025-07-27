Водночас окупаційна влада продовжує заявляти про плани відновити роботу Північнокримського каналу. Про це повідомив голова ГО "Зелений лист", хімік та біолог Владислав Балінський у коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

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В якому стані Північнокримський канал?

У липні 2025 року фахівці проаналізували супутникові знімки водосховищ у степовій частині Криму й зафіксували тривожні зміни. Вода у частині з них мінералізувалась.

Мінералізація води може проходити повільно і непомітно, тому якщо немає спостереження за цим процесом і зрошення нею ґрунтів продовжується, то це призводитиме до втрати їх родючості,

– сказав Балінський.

На тлі цього погіршення окупаційна адміністрація продовжує заявляти про можливий запуск Північнокримського каналу. Втім, як пояснив Владислав Балінський, без наповнення Каховського водосховища це фізично неможливо.

Крім того, у частині водойм уже почались незворотні зміни. Вода може поступово перетворювати ґрунти на солончаки, що призведе до виникнення пустель.

За даними супутникового моніторингу, найвища мінералізація зафіксована у чотирьох водосховищах – Каркінітському, Євпаторійському, Золотому Лимані та Окунєвському.

Ще в трьох, а саме в Красноперекопському, Перекопському та Міжводненському, спостерігається ризик підвищеної солоності.

Відносно стабільною залишається ситуація у Фрунзенському, Північно-Кримському, Ішунському та Старокримському водосховищах. Однак і там рівень заповнення не перевищує 45%.

Аналіз водосховищ у Степовому Криму / Таблиця Суспільне Крим