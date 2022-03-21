Водоканал опроверг фейк о том, что в Харькове подают "остатки воды с водонасосной станции"

"Харьковводоканал" опровергает информацию по анонимным Viber-рассылкам о том, что в Харькове подают "остатки воды с водонасосной станции".

Подчеркнули, что это фейк. Водоснабжение города осуществляется не с одной насосной станции, а из разных источников. Они объединены в сложную систему водоснабжения.

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Подачу воды возобновили

Из-за нарушений энергоснабжения и системы транспортировки воды возникли проблемы с подачей воды на Салтовском жилом массиве в районе Новых Домов, Горизонт ХТЗ.

Однако благодаря мужественной работе энергетиков систему энергообеспечения восстановили.

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