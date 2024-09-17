Конфликт с нетрезвой военизированной охраной в поезде: как комментируют инцидент в Укрзализныце

Накануне в сети было опубликовано видео где в поезде пассажиры заметили нетрезвую военизированную охрану. В Укрзализныце осведомлены об инциденте.

Все виновные и причастные были наказаны. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям Укрзализныци Александр Шевченко, передает 24 Канал.

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Какой была реакция Укрзализныци на инцидент с пьяной военизированной охраной

В компании осведомлены относительно инцидента с пьяной военизированной охраной в одном из поездов. По словам Шевченко, он случился в поезде "Черкассы – Ивано-Фрнаковск". Он добавил, что в ситуации удалось разобраться довольно быстро.

Все виновные в этом инциденте уже наказаны и уволены. Соответственно для нас это пятно на репутации военизированной охраны, потому что они делают большую и важную работу, которая не всегда заметна,

– подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что военизированная охрана продолжает контролировать 17 рейсов Укрзализныци. Подавляющее большинство этих рейсов – прифронтового направления. Кроме того, они часто контролируют рейсы, где есть женские и детские вагоны.

Напомним, что 16 сентября в сети опубликовали видео где пьяная и с признаками избиения военизированная охрана Укрзализныци, спала на полу в купе проводника. Очевидцы сообщили, что военизированные охранники избили друг друга, они были сняты с поезда во время остановки в Стрые.