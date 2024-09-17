Всіх винних та причетних було покарано. Про це в етері телемарафону повідомив керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко, передає 24 Канал.

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Якою була реакція Укрзалізниці на інцидент з п'яною воєнізованою охороною

В компанії обізнані стосовно інциденту із п'яною воєнізованою охороною в одному з потягів. За словами Шевченка, він трапився в поїзді "Черкаси – Івано-Фрнаківськ". Він додав, що в ситуації вдалося розібратися доволі швидко.

Всі винні в цьому інциденті вже покарані і звільнені. Відповідно для нас це пляма на репутації воєнізованої охорони, тому що вони роблять велику і важливу роботу, яка не завжди помітна,

– наголосив Шевченко.

Він додав, що воєнізована охорона продовжує контролювати 17 рейсів Укрзалізниці. Переважна більшість цих рейсів – прифронтового напрямку. Окрім того, вони часто контролюють рейси де є жіночі та дитячі вагони.

Нагадаємо, що 16 вересня в мережі опублікували відео де п'яна та з ознаками побиття воєнізована охорона Укрзалізниці, спала на підлозі в купе провідника. Очевидці повідомили, що воєнізовані охоронці побили один одного, їх було знято з потяга під час зупинки в Стрию.