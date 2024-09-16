Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент трапився зранку, 16 вересня. Відповідні кадри показали у мережі.

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Охоронець УЗ спав побитим на підлозі в купе провідника

У потязі "Львів – Моршин" знайшли пʼяних та побитих охоронців За словами пасажира, що викликав поліцію, воєнізовані охоронці побили один одного. Під час зупинки в Стрию їх зняли з потяга.

Коли я зайшов у вагон – побачив п'яну "в нуль" і побиту воєнізовану охорону "Укрзалізниці", завдання яких, захищати,

– розповів очевидець.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що побитий чоловік із зовнішніми ознаками сп'яніння лежить на підлозі купе, при цьому його ноги – у проході вагона, де мали б вільно пересуватись пасажири.

П'яна воєнізована охорона "Укрзалізниці" спала на підлозі вагона: дивіться відео

Наразі "Укрзалізниця" проводить службове розслідування цього інциденту. Там перепросили та наголосили, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі.

"Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ, негайно буде звільнено", – додали там.

До слова, нещодавно "Укрзалізниця" втрапила у скандал, через чоловіка, що купив собі квиток до жіночого купе. Втім, найбільше суспільство обурили дії провідниця, яка дозволила чоловіку пройти до вагона.