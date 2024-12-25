Скандального военкома Борисова снова задержали, его недвижимость в Испании передана в АРМА

Днем 25 декабря ГБР сообщило, что задержало бывшего одесского военкома. Фамилию не назвали, но, по данным Суспильного, речь идет о Евгении Борисове. Именно с него начались скандалы с военкомами в июле 2023 года.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР и Офис Генпрокурора. Интересно, что это уже второе задержание Борисова. Ранее он был в СИЗО, но за него внесли залог в 39,364 миллиона гривен. В ГБР утверждают: экс-начальник Одесского областного ТЦК и СП планировал выехать за границу, чтобы скрываться от следствия после выхода из изолятора.

Смотрите также Бывший глава Одесского ТЦК Борисов хотел оформить себе инвалидность из СИЗО, – СМИ

Почему Борисова задержали на выходе из СИЗО

Против него есть несколько производств. Одно касается организации служебного подлога и организации препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. В частности, подозревают, что Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, "полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой Родины".

На основании ложного решения служебной проверки и, соответственно, заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 480 гривен за период апрель – июнь 2022 года. Сейчас ему сообщено о подозрении,

– объяснили в ГБР.

В Офисе Генерального прокурора добавили относительно возможного препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины со стороны Борисова.

"По данным следствия, подозреваемый в должности начальника Одесского областного ТЦК и СП организовал служебный подлог официальных документов, составленных комиссией по расследованию несчастного случая. Документы стали основанием для принятия ошибочных решений подразделениями и учреждениями ВСУ при решении вопросов, которые имеют юридические последствия и дают основания для выплат и льгот, предусмотренных законодательством. Таким образом он помешал законной деятельности ВСУ", – написали там.

Другое уголовное производство касается организации легализации средств, полученных преступным путем. Суд передал в управление АРМА дом площадью 857 квадратных метров стоимостью 4 миллиона евро и офис площадью 223,9 квадратных метров стоимостью 510 миллионов евро на курорте Марбелья в Испании. Эта недвижимость принадлежала матери и жене бывшего военкома.

Кроме этого, жена, мать и теща Борисова владели автомобилями MERCEDES-BENZ EQV стоимостью 2,9 миллиона гривен, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 миллиона гривен и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 миллиона гривен. Суд передал машины АРМА.