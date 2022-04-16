Военкоматы в России агитируют резервистов на короткие контракты сроком от 3 месяцев

Военкоматы России продолжают агитировать лиц призывного возраста к вступлению на контрактную службу. Из-за дефицита желающих, государство-агрессор начало прибегать к хитрым маневрам.

Как сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, говорится о введении краткосрочных контрактов. Однако даже непродолжительная служба может стоить россиянам жизни.

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Россия предлагает воевать всего 3 месяца

После того, как из 1 877 граждан, которых должны были вызвать на сборы, откликнулись только 34 человека, Россия начала вводить новые правила контрактной службы.

По имеющейся информации, военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил России агитируют военнообязанных, которые находятся в запасе, к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года,

– пишут в новой сводке.

Несмотря на нехватку кадров, Центр противодействия дезинформации подчеркнул, что не следует исключать массовую мобилизацию на фоне введения военного положения в России. Такой сценарий возможен после провокаций со стороны самого государства-агрессора.

Кстати – новые огромные потери врага по состоянию на 16 апреля: детали в видео