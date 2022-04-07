Военная, экономическая и гуманитарная помощь на новом уровне, – Кулеба о переговорах с G7

Украина ведет переговоры со странами G7 о помощи в войне, которую против нашей страны развязала Россия. МИД Украины работает над тем, чтобы вывести поддержку партнеров на новый уровень.

Кулеба: Мир оказывает нам всю необходимую поддержку – Украина наносит РФ поражение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил встречу министров G7. Он написал в твиттере, что идет работа, чтобы вывести военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины на новый уровень.

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Благодарен министрам "Группы семи" за приглашение. Работаем над тем, чтобы вывести военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины на новый уровень,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина предлагает миру честное соглашение. "Мир оказывает нам всю необходимую поддержку; Украина воюет и наносит РФ поражение на украинской земле", – резюмировал министр.

Ранее послы G7 заявили, что будут координировать свои усилия с международными партнерами Украины для поддержания экономического обновления нашей страны.

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