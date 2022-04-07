Кулеба: Світ надає нам всю необхідну підтримку – Україна завдає РФ поразки

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідав зустріч міністрів G7. Він написав у твітері, що триває робота, щоб вивести військову, економічну та гуманітарну підтримку України на новий рівень.

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Вдячний міністрам "Групи семи" за запрошення. Працюємо над тим, щоб вивести військову, економічну та гуманітарну підтримку України на новий рівень,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна пропонує світові чесну угоду. "Світ надає нам всю необхідну підтримку; Україна воює та завдає РФ поразки на українській землі", – резюмував міністр.

Раніше посли G7 заявили, що будуть координувати свої зусилля з міжнародними партнерами України задля підтримки економічного відновлення нашої країни.

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