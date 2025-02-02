Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны. В ведомстве заверили: при разработке программы учли опыт ведущих европейских стран – Польши, Финляндии и стран Балтии.

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Как будет проходить БОВП в учреждениях высшего образования

15 января Владимир Зеленский подписал изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Государство комплексно реформирует систему военной подготовки граждан.

БОВП должно сформировать у молодежи военные навыки и готовность защищать государство. В МО отметили: изменения в закон не предусматривают мобилизацию до 25 лет. В то же время юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет по собственному желанию могут присоединиться к службе в Силах обороны на контрактной основе.

Итак, БОВП в вузах является программой военной подготовки для студентов, которая интегрируется в образовательный процесс высших учебных заведений. Согласно видению оборонного ведомства, БОВП трансформирует традиционное представление о военной подготовке, превращая ее в образовательный инструмент личностного и профессионального развития молодежи.

Студенты вузов будут проходить БОВП 300 академических часов. 90 академических часов продлится теоретический курс, его будут проводить непосредственно в учебных заведениях. 210 академических часов будет идти практический курс, который будут реализовывать в специальных учебных центрах ВСУ.

Все это ждет соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования на втором году обучения. То есть на втором курсе. Те, кто уже имеют образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра и образовательную степень младшего бакалавра, будут проходить подготовку на первом году обучения.

Важный момент: теоретический курс будут преподавать для всех студентов. Практическая часть предназначена для всех мужчин, пригодных по состоянию здоровья. Перед началом практической части все пройдут медицинский осмотр. Лица, признаны непригодными к военной службе, будут освобождены от практического курса.

Женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП. Отказ соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством,

– объяснили в Минобороны.

БОВП является не только обязанностью, подготовка имеет и преимущества. Например, юношам не нужно будет проходить обязательную базовую военную службу, которую, согласно действующему законодательству, должны пройти все мужчины в возрасте 18 – 25 лет. Ведь, закончив БОВП, они студенты принимают военную присягу, получают сертификат и военно-учетную специальность (ВОС).

Те, кто впервые хочет трудоустроиться на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру, должны пройти БОВП.

БОВП в вопросах и ответах / Инфографика МО

В министерстве успокоили тех, кто переживает, что БОВП будет мешать профильному обучению. А также тех, кто не понимает, что делать заочникам.

"Программа рассчитана для студентов дневной и дуальной форм обучения. Теоретическая подготовка будет интегрирована в учебный план как отдельная дисциплина. Практические занятия будут проводиться во время каникул, что позволит избежать конфликта с основным обучением", – убеждают в Минобороны.

Подготовку будут проводить опытные военнослужащие в отставке, ветераны войны и военной службы.

Студенты получат базовые знания по:

тактике;

домедицинской помощи;

психологической подготовке;

основам воинской дисциплины;

международному гуманитарному праву;

навыки обращения со стрелковым оружием.

Особое внимание уделят тренировке в использовании оружия, ориентированию на местности и обеспечению собственной безопасности в условиях боевых действий. Во время практических занятий будут использовать стандартное стрелковое вооружение Вооруженных Сил Украины – автоматы, пулеметы и гранатометы.

Отдельные учения также будут включать ознакомление с военной техникой в зависимости от доступности и профиля учебных центров.