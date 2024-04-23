Рада поддержала законопроект о совершенствовании общевойсковой подготовки

Нардепы в первом чтении проголосовали за законопроект №11092, который поможет усовершенствовать начальную общевойсковую подготовку. Сейчас Минобороны работает над содержанием этого предмета.

Законопроект не только усовершенствует начальную общевойсковую подготовку, но и актуализирует ее, ведь сейчас она довольно противоречива. Об этом заявил инициатор законопроекта, народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

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Какие изменения ожидаются в системе общевойсковой подготовки

Грищук объяснил, что сейчас есть два вида военной подготовки: допризывная и начальная. Они противоречат друг другу, поэтому их планируют обновить и устранить противоречивые моменты.

Сейчас существуют два понятия, определяющие систему подготовки: допризывная и начальная общевойсковая подготовка, которые противоречат друг другу. В связи с этим предлагаем устранить коллизию,

– пояснил Грищук.

Он подчеркнул, что актуальность и ценность знаний, навыков и мировоззрения, которые могут быть получены благодаря учебному предмету "Защита Украины", чрезвычайно важны.

Изменения позволят актуализировать подзаконные нормативные акты, что до сих пор разделяют девушек и парней при изучении предмета "Защита Украины" и ограничивают обучение женщин в учреждениях высшего образования, которые хотят преподавать предмет,

– сказал Роман Грищук.

Парламентарий добавил, что сейчас Минобразования работает над обновлением содержания этого предмета.

Отметим, что Парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной Раде взять за основу законопроект относительно совершенствования системы начальной общевойсковой подготовки.

В нем также предлагается ввести базовую военную подготовку в вузах Украины с 2025 года.