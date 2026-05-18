Генерал из Австралии назвал самое главное достижение Украины во времена президентства Трампа
- Генерал-майор в отставке Мик Райан отметил, что отсутствие прямой военной поддержки от США подтолкнуло Украину активнее развивать собственный ВПК.
- Сокращение помощи США также дало Украине больше свободы в мирных переговорах, влияние Вашингтона уменьшается.
Украина почти год не получала напрямую военной поддержки со стороны США. Такое поведение американцев сделало наше государство сильнее, ведь оно было вынуждено нарастить собственное производство оружия и активнее искать его в Европе, а также развивать свои технологии, в частности беспилотные.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан, подчеркнув, что сокращение финансирования со стороны Вашингтона подтолкнуло украинских стратегов работать над теорией победы более усиленно.
Наступает переломный момент в стратегии Украины
Тот факт, что США уже некоторое время не помогают от себя Украине оружием, имел как положительные последствия, так и отрицательные. По словам генерала-майора в отставке, недостаток ракет к системам ПВО Patriot и другого высокотехнологичного вооружения, на которое украинская сторона опиралась для своей защиты, привело к росту жертв среди гражданского населения в результате ударов баллистикой.
Сегодня, по словам Мика Райана, поддержка Европы крайне важна, не только военная, а финансовая. ЕС выделил для Украины кредит на сумму 90 миллиардов евро. Одновременно с этим ряд процессов, которая длилась годами, начала приносить результат за последние 6 – 12 месяцев. Он объяснил, что речь идет о дронах-перехватчиках и масштабном промышленном производстве в Украине.
Множество факторов формируют то, что мы сейчас видим. Это может означать переломный момент в военной стратегии Украины. Этот поворот является плохим сигналом для России, но положительным для будущих мирных переговоров для украинского народа,
– отметил Райан.
Влияние США на Украину уменьшилось, однако будет сохраняться
Австралийский генерал-майор в отставке разделяет мнение о том, что поскольку сейчас во времена Трампа Соединенные Штаты меньше помогают Украине, это позволяет ей иметь больше свободы. Американцы не имеют уже тех рычагов влияния на Киев в частности в переговорном процессе, который имели, когда предоставляли их большую поддержку.
Как сказал мне один высокопоставленный украинский военный, кто платит пианисту, тот и заказывает музыку. Если Украине будет предоставлять кто-то большую помощь, то вероятно будет иметь влияние на ход мирных переговоров, но я не думаю, что влияние США упадет до нуля. Оно все равно останется, это все еще очень мощная страна,
– подчеркнул Райан.
Подытоживая, он добавил, что Соединенные Штаты до сих пор помогают украинским военным с обучением, предоставляют разведданные и другую поддержку. Кроме того, Мик Райан заметил, что США имеют связь с Китаем и Россией, что важно в условиях этой войны.
Военная помощь от США: для Украины замаячил шанс
Издание The New York Times сообщило, что Палата представителей США должна рассмотреть законопроект, который будет касаться поддержки Украины. Это может произойти в конце мая. Его подал представитель Демократической партии Грегори Микс весной 2025 года. Этот документ длительный период лежал на полке, но 13 мая 2026-го петиция, которая заставляет его обсудить в обязательном порядке, набрала необходимое количество подписей. Решающий предоставил конгрессмен Кевин Кайли.
Законопроект предусматривает выделение 1,3 миллиарда помощи для безопасности Украины, до 8 миллиардов долларов кредита, а также проведение мероприятий для пополнения запасов американских образцов оружия. Кроме того, в документе указан пункт о необходимости предусмотреть механизмы предоставления финпомощи для восстановления Украины после завершения войны и введения дополнительных санкций в отношении России.
Заметьте! Госдеп США дал добро на продажу Украине оружия на сумму 373 миллиона долларов. Американский политик и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал, что весомую роль в этом играет общество США. По его словам, американцы в своем большинстве выступают за то, чтобы помогать Украине, поэтому США не могут отстраниться от этого. Он также добавил, что сегодня на Трампа давят религиозные слои, в частности евангелисты. Они с начала войны передают регулярно "гуманитарку" в Украину и именно они составляют основу трамповского электората. В Штатах проживает 90 миллионов евангелистов.