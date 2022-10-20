Чехия анонсировала новую помощь Украине: на фронт поедет техника

Чехия продолжает поддерживать Украину военными поставками. Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала новый пакет военной помощи.

Правительство Чехии подготовило новый пакет военной помощи. По словам министра обороны Яны Черноховой, во время заседания Кабмина вносятся предложения по технике, которую можно передать для ВСУ.

Интересно Новая военная помощь от США: Катков объяснил, чем полезны на фронте 105-мм гаубицы

Какая техника поедет в Украину пока неизвестно

Чернохова подчеркнула, что не может пока раскрыть, что именно войдет в пакет.

Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Две недели назад – почти на 400 миллионов, а сегодня – на 22 миллиона крон,

– отметила министр.

Какую помощь уже оказала Чехия

Глава чешского Минобороны рассказала, что экспорт военной техники в Украину только в 2022 году превысил 1,9 млрд евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 млрд евро.

Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для Вооруженных сил Украины модернизированный T-72 AVANGER. За месяц чешские активисты собрали более 1,3 миллионов долларов, на которые купили не только танк, но и боеприпасы для него. Они также договорились о доставке танка в Украину.

5 октября в Чехии был одобрен новый пакет военной помощи для Украины. В министерстве обороны страны уточнили, что в него входит тяжелая техника.

Вас это может заинтересовать – в Праге митингуют против поставок оружия в Украину: смотрите видео