"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные обратились к Байдену

Американские эксперты, военные и дипломаты написали открытое письмо президенту США Джозефу Байдену. Они призвали немедленно увеличить предоставление военной помощи Украине.

В письме Байдену говорится, что война в Украине достигла своего апогея. Сейчас поддержка нашей страны – в интересах Соединенных Штатов.

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Война в Украине – не просто геноцид, но и угроза для США

Около 20 американских экспертов отметили, что администрация Байдена успешно сплотила союзников США и оказала значительную военную помощь "доблестным Вооруженным Силам Украины". Однако ей не удалось выработать достаточный стратегический нарратив, позволяющий правительствам иметь достаточную общественную поддержку участия НАТО в долгосрочной перспективе.

Предоставляя достаточную помощь, чтобы создать тупиковую ситуацию, но недостаточную, чтобы вернуть российские территориальные достижения, администрация Байдена может ненамеренно вырвать поражение из пасти победы,

– говорится в письме.

Кроме того, из-за чрезмерной осторожности по поводу провоцирования российской эскалации США фактически уступают инициативе президенту россии владимиру путину и уменьшают давление на москву, чтобы она прекратила свою агрессию и серьезно подошла к переговорам.

По словам экспертов, империалистическая война кремля против Украины – не просто геноцид украинской нации, но и явная угроза безопасности и процветанию США.

"Американские принципы и интересы требуют сильнейшего ответа, достаточного, чтобы заставить россиян вернуться к рубежам, которые были до февраля, и наложить достаточно высокие затраты, чтобы удержать россию от вторжения в третий раз", – добавили в письме.

Сейчас российские войска пытаются перегруппироваться на Востоке и помешать ВСУ отвоевать Херсон на Юге. Именно поэтому, по словам специалистов, пора для союзников Украины предоставить ей средства, необходимые для победы.

Затягивание конфликта через так называемые стратегические паузы лишь позволит путину перегруппироваться, восстановиться и нанести еще больший вред Украине и за ее пределами,

– говорится в письме.

По словам экспертов, это также важно для США и союзников, поскольку путин проводит ревизионистскую внешнюю политику, направленную на уничтожение глобальной безопасности, созданной после Второй мировой войны. В то же время, агрессивные планы кремлевского диктатора не заканчиваются на Украине.

"Для США и НАТО это время наступило – и это место – Украина, большая страна, население которой понимает, что его выбор – либо победить путина, либо потерять независимость и свое существование как отдельной, ориентированной на Запад нации. Имея необходимое оружие и экономическую помощь, Украина может победить россию", – отмечают в письме.

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Украина нуждается в дальнобойных РСЗО

Эксперты призывают предоставить Украине все, в чем она нуждается, а именно:

Дальнобойные РСЗО, чтобы воспрепятствовать российскому наступлению. В частности, Байдена просят отправить боеприпасы ATACMS для систем HIMARS, которые бьют на 300 километров. По словам специалистов, они необходимы для того, чтобы уничтожать российские военные объекты где угодно в Украине, в том числе в оккупированном Крыму.

Постоянное пополнение боеприпасов и запчастей для артиллерийских платформ.

Большая противовоздушная оборона малой и средней дальности для противодействия российским воздушным и ракетным атакам.

Кроме того, в письме призывали не реагировать на ядерный шантаж путина, ведь именно так он только выиграет время. По мнению экспертов, если кремлевскому диктатору удастся победить Украину, то он поступит так же с Польшей и странами Балтии.

Ставки ясны для нас, наших союзников и Украины. Мы не должны обманывать себя. Мы можем думать, что каждый день, когда медлим с предоставлением Украине необходимого для победы оружия, мы избегаем конфронтации с кремлем.

– говорится в обращении.

Эксперты добавили, что все в действительности наоборот – так только растет вероятность того, что США столкнутся с этой опасностью на менее благоприятных основаниях.

"Умный и рассудительный шаг – остановить агрессивные планы путина в Украине, и сделать это сейчас, когда это изменит ситуацию", – подытожили специалисты.

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Кто подписал письмо Байдену

бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес;

бывшие главнокомандующие объединенными силами НАТО в Европе генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк;

бывшая чиновница Госдепа и Минобороны США Дебра Кейган;

бывшая заместитель госсекретаря по глобальным делам Паула Добрянски;

бывший посол в Финляндии и Турции и бывший заместитель министра обороны по политике Эрик Эдельман;

бывший заместитель помощника министра обороны по делам россии, Украины и Евразии, исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас;

бывший помощник госсекретаря по делам Европы посол Дэниел Фрид;

бывший посол в Украине и Узбекистане Джон Гербст;

бывший посол в Германии Джон Корнблюм;

бывший помощник госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер;

бывший главный заместитель министра обороны по вопросам политики Ян Лодал;

бывший помощник генерального прокурора, соучредитель Фонда США-Украина Роберт Макконнелл;

бывший посол по особым поручениям бывшего Советского Союза, профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович;

бывший офицер и начальник отдела секретной службы ЦРУ Джон Сифер;

бывший посол в Украине Уильям Тейлор;

бывший заместитель генсека НАТО, бывший помощник министра обороны США и бывший посол в россии и НАТО Александр Вершбоу.

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