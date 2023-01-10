Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, позиция Запада в вопросе военной помощи Украине – реактивная, а не проактивная.

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Западные союзники принимают решение о предоставлении определенных видов вооружения, реагируя на происходящее на поле боя в Украине. Кроме того, партнеры реагируют на поведение российских оккупантов.

"Если Россия идет на ужасные преступления, то наши союзники увеличивают помощь. Если этого не происходит, они думают, что, может, оно и так как-нибудь сложится – с той помощью, которая уже есть", – сказал политолог.

Переломный момент для предоставления Украине оружия

По словам Загороднего, можно даже проследить отдельные события, после которых Запад начинал более интенсивно поддерживать Украину.

Поворотным моментом для предоставления Украине оружия в полном объеме стала Буча. После ужасных преступлений россиян, которые увидел весь мир, даже пророссийское лобби в Европе уже не могло ничего сказать или поделать,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что события в Буче проломили уровень колебаний Запада по поводу того, приведет ли предоставление определенных видов оружия Киеву к эскалации конфликта.

Тарас Загородний рассказал о военной помощи от союзников: смотрите видео

Уровень доверия Запада к ВСУ вырос

Как отметил политолог, в течение всего хода полномасштабной войны в Украине ситуация для России только усугубляется.

Время работает против России. Украина никогда и не мечтала, что нам предоставят ЗРК Patriot. А теперь даже Германия дает отдельную батарею Patriot,

– отметил Загородний.

Он добавил, что этого, конечно, недостаточно, чтобы полностью закрыть украинское небо. Однако, такие шаги являются проявлением высокого уровня доверия к Украине.

"Американцы убедились, что украинской армии можно доверять и что даже такое сложное оружие не окажется в руках российских военных", – отметил Загородний.

Украина должна и дальше давить на Запад

Политолог добавил, что предоставление Украине оружия – это сложный процесс, во многом связанный с политическими вопросами.

"Мы и дальше должны давить на правительства европейских стран, а также на США и Великобританию, чтобы нам поступало больше помощи. Это в наших интересах – закончить эту войну как можно скорее", – сказал Загородний.

Военная помощь для Украины: коротко