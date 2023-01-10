Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, позиція Заходу у питанні військової допомоги Україні – реактивна, а не проактивна.
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Західні союзники ухвалюють рішення про надання певних видів озброєння, реагуючи на те, що відбувається на полі бою в Україні. Окрім того, партнери реагують на поведінку російських окупантів.
"Якщо Росія йде на жахливі злочини, то наші союзники збільшують допомогу. Якщо цього не відбувається, вони думають, що, може, воно й так якось складеться – з тією допомогою, яка вже є", – сказав політолог.
Переломний момент для надання Україні зброї
За словами Загороднього, можна навіть простежити окремі події, після яких Захід починав інтенсивніше підтримувати Україну.
Поворотним моментом для надання Україні зброї у повному обсязі стала Буча. Після жахливих злочинів росіян, які побачив весь світ, навіть проросійське лобі в Європі вже не могло нічого сказати чи вдіяти,
– наголосив політолог.
Він додав, що події у Бучі проламали рівень вагань Заходу з приводу того, чи надання певних видів зброї Києву спричинить ескалацію конфлікту.
Тарас Загородній розповів про військову допомогу від союзників: дивіться відео
Рівень довіри Заходу до ЗСУ зріс
Як зазначив політолог, протягом усього ходу повномасштабної війни в Україні ситуація для Росії лише погіршується.
Час працює проти Росії. Україна ніколи й не мріяла, що нам нададуть ЗРК Patriot. А зараз навіть Німеччина дає окрему батарею Patriot,
– зазначив Загородній.
Він додав, що цього, звичайно, недостатньо, аби повністю закрити українське небо. Однак такі кроки є проявом високого рівня довіри до України.
"Американці переконалися, що українській армії можна довіряти і що навіть така складна зброя не опиниться у руках російських військових", – зауважив Загородній.
Україна має і далі тиснути на Захід
Політолог додав, що надання Україні зброї – це складний процес, який багато у чому пов'язаний з політичними питаннями.
"Ми й далі повинні тиснути на уряди європейських країн, а також на США та Велику Британію, аби нам надходило більше допомоги. Це в наших інтересах – закінчити цю війну якомога швидше", – сказав Загородній.
Військова допомога для України: коротко
- США хочуть змінити поточну динаміку війни в Україні на ефективнішу. Представник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що для цього вони передаватимуть воїнам ЗСУ більше зброї та систем ППО.
- Зараз в Європі точиться дискусія, яка країна повинна розпочати постачання в Україну важких танків Leopard 2. Польща і Фінляндія заявляють, що можуть їх передати, але Німеччина поки що розмірковує.
- Велика Британія також розглядає можливість передати Україні танки Challenger 2.
- Західні країни вже повідомили про те, що передадуть Києву бойові машини піхоти Bradley та Marder. Як зазначив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, такі БМП без танків малоефективні.