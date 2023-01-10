Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, позиція Заходу у питанні військової допомоги Україні – реактивна, а не проактивна.

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Західні союзники ухвалюють рішення про надання певних видів озброєння, реагуючи на те, що відбувається на полі бою в Україні. Окрім того, партнери реагують на поведінку російських окупантів.

"Якщо Росія йде на жахливі злочини, то наші союзники збільшують допомогу. Якщо цього не відбувається, вони думають, що, може, воно й так якось складеться – з тією допомогою, яка вже є", – сказав політолог.

Переломний момент для надання Україні зброї

За словами Загороднього, можна навіть простежити окремі події, після яких Захід починав інтенсивніше підтримувати Україну.

Поворотним моментом для надання Україні зброї у повному обсязі стала Буча. Після жахливих злочинів росіян, які побачив весь світ, навіть проросійське лобі в Європі вже не могло нічого сказати чи вдіяти,

– наголосив політолог.

Він додав, що події у Бучі проламали рівень вагань Заходу з приводу того, чи надання певних видів зброї Києву спричинить ескалацію конфлікту.

Тарас Загородній розповів про військову допомогу від союзників: дивіться відео

Рівень довіри Заходу до ЗСУ зріс

Як зазначив політолог, протягом усього ходу повномасштабної війни в Україні ситуація для Росії лише погіршується.

Час працює проти Росії. Україна ніколи й не мріяла, що нам нададуть ЗРК Patriot. А зараз навіть Німеччина дає окрему батарею Patriot,

– зазначив Загородній.

Він додав, що цього, звичайно, недостатньо, аби повністю закрити українське небо. Однак такі кроки є проявом високого рівня довіри до України.

"Американці переконалися, що українській армії можна довіряти і що навіть така складна зброя не опиниться у руках російських військових", – зауважив Загородній.

Україна має і далі тиснути на Захід

Політолог додав, що надання Україні зброї – це складний процес, який багато у чому пов'язаний з політичними питаннями.

"Ми й далі повинні тиснути на уряди європейських країн, а також на США та Велику Британію, аби нам надходило більше допомоги. Це в наших інтересах – закінчити цю війну якомога швидше", – сказав Загородній.

Військова допомога для України: коротко