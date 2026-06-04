Палата представителей США продвинула законопроект о военной помощи Украине

В США продвинули законопроект о предоставлении Украине военной помощи. Также обсуждалось введение более жестких санкций против России.

Об этом сообщил член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бейкон.

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Что известно о решении и законопроекте?

Палата представителей США 4 июня 218 голосами против 204 поддержала дальнейшее рассмотрение петиции о предоставлении военной помощи Украине и введении санкций против России.

По словам Бейкона, окончательное голосование по законопроекту состоится в пятницу 5 июня. В соцсети он также написал, что сейчас речь идет о поддержке демократии и противодействии агрессору, который начал войну.

Это наш "момент Черчилля", и мы должны пройти это испытание. Впереди еще два голосования, прежде чем законопроект будет полностью одобрен Палатой представителей. Моральная ясность и свобода должны победить,

– подчеркнул конгрессмен.

Что еще известно о военной помощи для Украины?

Украина получила от Берлина передовую немецкую зенитно-ракетную систему IRIS-T, предназначенную для уничтожения широкого спектра воздушных целей. Владимир Зеленский отметил, что усиление систем противовоздушной обороны позволит лучше защитить украинцев и лишить Россию одного из ее ключевых преимуществ. Он поблагодарил партнеров за поддержку.

Украина и Швеция подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества, в рамках которого последняя передаст Киеву не менее 16 истребителей типа JAS 39 Gripen. На первом этапе соглашение предусматривает закупку 20 новых самолетов.

Госдеп США 21 мая одобрил возможную продажу Украине оборудования для поддержки зенитной ракетной системы Hawk. Общая стоимость – примерно 108,1 миллиона долларов.

MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer – "ракета, что наводится на цель в течение всего полета") – американская зенитная ракетная система средней дальности производства Raytheon, которая стала на боевое дежурство еще в 1959 году и с тех пор прошла по меньшей мере четыре волны модернизаций. Несмотря на возраст, HAWK остается эффективной против дозвуковых крылатых ракет, вертолетов и дронов типа "Шахед".