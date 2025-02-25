Об этом пишет Politico, передает 24 Канал. Правительства отдельных стран вчера, в годовщину полномасштабного вторжения России, уже продемонстрировали дипломатическую и военную поддержку Украины.

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Сколько партнеры уже потратили на помощь

Более года назад Конгресс отказался одобрить предоставление дополнительной помощи Украине, поэтому военные испытали недостаток артиллерийских боеприпасов и ПВО. В частности, Владимир Зеленский назвал "искусственный дефицит снарядов" причиной потери стратегического города Авдеевка.

Самый мощный рычаг влияния Трампа на Украину – это угроза непоставки оружия. По моему мнению, у нас есть полгода, прежде чем мы действительно начнем испытывать нехватку оружия на линии фронта,

– сказал для Politico экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

К слову, Украина планирует потратить 50 миллиардов евро, что составляет около 26 % ее ВВП, на оборону и безопасность в следующем году, пишет Politico.

По данным Кильского института мировой экономики, с 2022 года до конца 2024 года США потратили на военную поддержку Украины 64 миллиарда евро, тогда как Европа, вместе с Великобританией и Норвегией, – почти 62 миллиарда евро.

Большинство этих средств пошло на поставки Украине оружия и боеприпасов из западных резервов и нового производства, хотя растет и заинтересованность стран в подписании прямых контрактов с украинскими оборонными компаниями.