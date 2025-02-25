Про це пише Politico, передає 24 Канал. Уряди окремих країн учора, у роковини повномасштабного вторгнення Росії, уже продемонстрували дипломатичну та військову підтримку України.

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Скільки партнери вже витратили на допомогу

Понад рік тому Конгрес відмовився схвалити надання додаткової допомоги Україні, тож військові зазнали нестачі артилерійських боєприпасів і ППО. Зокрема, Володимир Зеленський назвав "штучний дефіцит снарядів" причиною втрати стратегічного міста Авдіївка.

Найпотужніший важіль впливу Трампа на Україну – це погроза непостачання зброї. На мою думку, у нас є пів року, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту,

– сказав для Politico ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба.

До слова, Україна планує витратити 50 мільярдів євро, що становить близько 26 % її ВВП, на оборону й безпеку в наступному році, пише Politico.

За даними Кільського інституту світової економіки, з 2022 року до кінця 2024 року США витратили на військову підтримку України 64 мільярди євро, тоді як Європа, разом із Великою Британією та Норвегією, – майже 62 мільярди євро.

Більшість цих коштів пішла на постачання Україні зброї та боєприпасів із західних резервів і нового виробництва, хоча зростає й зацікавленість країн у підписанні прямих контрактів з українськими оборонними компаніями.