Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг дала интервью. Один из вопросов касался Украины. А точнее, финансирования помощи нашему государству.

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Остался миллиард долларов США

Журналистка вспомнила, что в понедельник Шаланда Янг отправила спикеру письмо. В нем она отметила: "У нас закончились деньги, чтобы поддержать Украину в этой борьбе. Это не проблема следующего года".

Глава управления отметила, что с точки зрения бюджета осталось около миллиарда долларов, чтобы пополнить свои запасы. Следовательно, вопрос помощи сводится к политическому решению.

Рискуем ли мы собственной готовностью США, когда мир становится сложнее? Мы это уже видели. Гарантирует ли Конгресс, что мы сможем защитить нашу собственную национальную безопасность и одновременно быть рядом с нашими союзниками, такими как Украина?

– заметила она.

По ее словам, Конгресс должен делать то, что делал несколько раз в двухпартийной манере. Речь идет о финансировании национальной безопасности и уверенности в том, что "мы там, где мы есть для наших союзников".

Шаланда Янг сделала еще один важный акцент, касающийся непосредственно американцев. Она отметила, что большинство денег, выделяемых Украине, остаются в США.

Наша оборонно-промышленная база получает большую часть этих средств на создание большего количества оборудования, оружия, боеприпасов, а это означает американские рабочие места, хорошо оплачиваемые американские рабочие места,

– подчеркнула Янг.

90% денег остаются в США