Об этом свидетельствует, в частности, пакет безопасности, который еще могут принять, сказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко. Самая большая составляющая в размере 61 миллиарда долларов предназначена именно Украине.
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"Да, война в Секторе Газа увеличила, например, поставки артиллерийских снарядов и некоторых других видов оружия для Израиля, но приоритетность Украины остается неизменной", – подчеркнул Фесенко.
Кроме того, другие угрозы являются стимулом для США быстро увеличивать военное производство, пополнять собственные арсеналы и активно участвовать в международных отношениях. Потому это позитивно для Украины.
Изменится ли ситуация после выборов
Осенью 2024 года в США пройдут президентские выборы. Предполагают, что может победить Дональд Трамп, имеющий специфическое отношение к Украине.
В то же время он уже был президентом в свое время и именно при его каденции Киев впервые получил "Джавелины" и другое летальное оружие.
"Именно стратегические интересы, интересы безопасности США будут подталкивать их и к быстрому развитию собственного военного производства, и для помощи своим партнерам, в частности Украине", – подытожил Фесенко.
Военная помощь США для Украины: последние новости
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США уже не имеют средств для военной поддержки Украины. Конгресс должен принять новое финансирование для Киева.
- В то же время представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что минобороны может передать Украине свои 4,2 миллиарда долларов. Но нет возможности пополнять свои запасы.
- Спикер Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что США будут поддерживать Украину, но не на уровне 2022–2023 годов. Мол, в этом нет нужды.