Про це свідчить, зокрема, безпековий пакет, який ще можуть ухвалити, сказав 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. Найбільша складова в розмірі 61 мільярда доларів призначена саме Україні.

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"Так, війна в Секторі Гази збільшила, наприклад, постачання артилерійських снарядів і деяких інших видів зброї для Ізраїлю, але пріоритетність України залишається незмінною", – наголосив Фесенко.

Крім того, інші загрози є стимулом для США швидко збільшувати військове виробництво, поповнювати власні арсенали і брати активну участь у міжнародних відносинах. Тому це позитивно для України.

Чи зміниться ситуація після виборів

Восени 2024 року в США відбудуться президентські вибори. Припускають, що може перемогти Дональд Трамп, який має специфічне ставлення до України.

Водночас він уже був президентом свого часу і саме за його каденції Київ уперше отримав "Джавеліни" та іншу летальну зброю.

"Саме стратегічні інтереси, безпекові інтереси США підштовхуватимуть їх і до швидкого розвитку власного воєнного виробництва, і для допомоги своїм партнерам, зокрема Україні", – підсумував Фесенко.

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