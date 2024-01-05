Про це свідчить, зокрема, безпековий пакет, який ще можуть ухвалити, сказав 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. Найбільша складова в розмірі 61 мільярда доларів призначена саме Україні.
До теми Припинення допомоги Україні може призвести до значного просування Росії на захід, – ISW
"Так, війна в Секторі Гази збільшила, наприклад, постачання артилерійських снарядів і деяких інших видів зброї для Ізраїлю, але пріоритетність України залишається незмінною", – наголосив Фесенко.
Крім того, інші загрози є стимулом для США швидко збільшувати військове виробництво, поповнювати власні арсенали і брати активну участь у міжнародних відносинах. Тому це позитивно для України.
Чи зміниться ситуація після виборів
Восени 2024 року в США відбудуться президентські вибори. Припускають, що може перемогти Дональд Трамп, який має специфічне ставлення до України.
Водночас він уже був президентом свого часу і саме за його каденції Київ уперше отримав "Джавеліни" та іншу летальну зброю.
"Саме стратегічні інтереси, безпекові інтереси США підштовхуватимуть їх і до швидкого розвитку власного воєнного виробництва, і для допомоги своїм партнерам, зокрема Україні", – підсумував Фесенко.
Військова допомога США для України: останні новини
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вже не мають коштів для військової підтримки України. Конгрес має ухвалити нове фінансування для Києва.
- Водночас речник Пентагону Патрік Райдер зазначив, що Міноборони може передати Україні свої 4,2 мільярда доларів. Але немає змоги поповнювати свої запаси.
- Речник Держдепу Метью Міллер наголосив, що США підтримуватимуть Україну, але не на рівні 2022 – 2023 років. Мовляв, у цьому немає потреби.