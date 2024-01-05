Про це на брифінгу заявив речник Пентагону. Водночас Патрік Райдер зазначив, що Міноборони не може передати кошти країні, яка воює, без рішення Конгресу.

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"Не маємо можливості поповнювати запаси"

У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 мільярда доларів з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси,

– сказав Райдер.

Речник зазначив, що кошти на виділення допомоги витрачені. Йдеться про президентську програму передачі озброєнь (PDA), що передбачає відправлення зброї зі складів.

Також Райдер повідомив про роботу з Конгресом щодо цього питання. Міноборони США закликало ухвалити запропонований Білим домом проєкт про додаткове фінансування.

"Фінансування відсутнє"

Зауважимо, що 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому заявив, що США більше не зможуть надавати зброю Україні, доки Конгрес не схвалить фінансування.

Джон Кірбі зазначив, що у Білого дому вже немає грошей для нової військової підтримки нашої держави.

Пояснив: "Президент підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми маємо повноваження щодо коштів. Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки".

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