США возобновили поставки оружия Украине, – Госдеп

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс на встрече с журналистами затронула тему Украины. Она подтвердила, что поставки оружия в Украину возобновлены.

Она подчеркнула, что приостановление не было демонстрацией какой-то новой политики США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный департамент США.

Смотрите также Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot, – WSJ

США официально возобновили помощь Украине

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс отметила, что еще раньше говорила: приостановление военной помощи Украине – это не изменение политики США. Президент США Дональд Трамп стремился и стремится закончить кровопролитие в Украине, отметила она.

На брифинге с журналистами она подчеркнула – поставки оружия Украине сейчас возобновлены.

Моя коллега Каролайн Ливитт отметила еще вчера, что приостановление поставок было частью стандартного обзора всего оружия и всей помощи, которую США предоставляют всем странам и всем регионам мира, не только Украине,

– сказала Брюс.

Ранее президент США Дональд Трамп провел разговор с Зеленским, который назвал "очень хорошим" и "очень стратегическим". "Мы помогали им, и мы будем продолжать им помогать", – сказал тогда Трамп.

"Так что, опять же, мы помогали им, мы будем продолжать им помогать. Это достаточно сложная ситуация. И это наша позиция. Она всегда была такой, и я рада, что после прошлой недели здесь есть определенная ясность", – сказала Брюс.

Напомним, по информации CNN решение об остановке помощи Украине министр обороны США Пит Гегсет принял без консультаций с Белым домом и Конгрессом США. Дональд Трамп, как ни странно, действительно не знал об этом решении и довольно быстро приказал возобновить поставки критически необходимых боеприпасов.