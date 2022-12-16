Греция готова предоставить Украине С-300, но есть условие
Источник:Pronews.gr.
Мир продолжает всесторонне помогать Украине. В частности, Греция обещает предоставить нашему государству зенитно-ракетные системы С-300.
Об этом сообщил министр обороны Греции Николаос Панайотопулос. Однако, по его словам, это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.
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Какие еще ПВО Греция может предоставить Украине
Панайотопулос отметил, что в случае предоставления американских средств ПВО, Греция также может отправить в Украину другие средства ПВО российского производства. В частности, "Тор-М1" и "Оса-АКМ".
Стоит отметить, что чиновник говорил не о покупке Patriot, а именно об их установлении США. Это означает, что системы ПВО на Крите будут находиться под американским контролем.
США анонсировали новый пакет помощи Украине
- Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что новая военная помощь будет иметь больше средств противовоздушной обороны.
- Вашингтон отправил партию энергооборудования, стоимость которого составляет 13 миллионов долларов. Это первый транш помощи по ранее объявленной поддержке на 53 миллиона долларов.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что тема о зенитных ракетных системах вероятно сдвинулась с мертвой точки после разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом. Министр призвал оставить Белому дому право обнародовать информацию о военной помощи.