Греция готова предоставить Украине С-300, но есть условие

Мир продолжает всесторонне помогать Украине. В частности, Греция обещает предоставить нашему государству зенитно-ракетные системы С-300.

Об этом сообщил министр обороны Греции Николаос Панайотопулос. Однако, по его словам, это произойдет только тогда, когда Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.

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Какие еще ПВО Греция может предоставить Украине

Панайотопулос отметил, что в случае предоставления американских средств ПВО, Греция также может отправить в Украину другие средства ПВО российского производства. В частности, "Тор-М1" и "Оса-АКМ".

Стоит отметить, что чиновник говорил не о покупке Patriot, а именно об их установлении США. Это означает, что системы ПВО на Крите будут находиться под американским контролем.

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