"Конца войны не видно": президент Хорватии против участия их армии в миссии в поддержку Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО по обучению и безопасности Украины. По его словам, это может нанести ущерб национальным интересам его страны.

Об этом хорватский лидер сообщил в личном обращении. При этом гуманитарная помощь Украине продолжится.

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Президент Хорватии призвал прекратить военную поддержку Украине

Власти Хорватии обратилась к президенту с просьбой одобрить отправку военнослужащих хорватской армии для участия в миссии по поддержке Украины, поскольку это решение находится в компетенции президента. Тем не менее, Миланович, ссылаясь на свои "конституционные полномочия", решил не давать предварительного согласия на участие военных в этой миссии, поскольку считает, что она "может потенциально нанести ущерб национальным интересам".

Важно. Правительство Хорватии может обратиться в парламент с просьбой проголосовать за предложенное решение, однако для его одобрения нужна поддержка двух третей депутатов. Если решение будет принято, оно вступит в силу, и президент Хорватии обязался его уважать.

В канцелярии президента Милановича сообщили, что он считает Украину жертвой агрессии и призывает Хорватию предоставить ей всю возможную гуманитарную помощь.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики... защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов,

– говорится в сообщении канцелярии хорватского президента.

В тексте также отмечается, что конфликт в Украине не рассматривается как нападение на страну-члена НАТО, что делает невозможным активацию статьи 5 Североатлантического договора. Таким образом, Хорватия не имеет международно-правовых обязательств участвовать военных в действиях, связанных с войной между Россией и Украиной.

Справка. В статье 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны. Принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на любое из государств – членов Альянса рассматривается как нападение на них всех.

"Хорватия не может никоим образом существенно повлиять на войну в Украине, а также не может ее остановить. Но, продуманной и ответственной политикой государственной власти, она может предотвратить распространение войны до границ Хорватии и обеспечить мир и безопасность для всех хорватских граждан", – сказано в сообщении.