Про це хорватський лідер повідомив в особистому зверненні. При цьому гуманітарна допомога Україні продовжиться.

Дивіться також Надав Україні F-16, Patriot і мільярди євро: біографія Марка Рютте – нового генсека НАТО

Президент Хорватії закликав припинити військову підтримку Україні

Влада Хорватії звернулась до президента з проханням схвалити відправку військовослужбовців хорватської армії для участі в місії з підтримки України, оскільки це рішення перебуває в компетенції президента. Тим не менш, Міланович, посилаючись на свої "конституційні повноваження", вирішив не давати попередньої згоди на участь військових у цій місії, оскільки вважає, що вона "може потенційно завдати шкоди національним інтересам".

Важливо. Уряд Хорватії може звернутися до парламенту з проханням проголосувати за запропоноване рішення, проте для його схвалення потрібна підтримка двох третин депутатів. Якщо рішення буде ухвалено, воно набуде чинності, і президент Хорватії зобов'язався його поважати.

У канцелярії президента Мілановича повідомили, що він вважає Україну жертвою агресії та закликає Хорватію надати їй усю можливу гуманітарну допомогу.

На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів,

– йдеться у повідомленні канцелярії хорватського президента.

У тексті також зазначається, що конфлікт в Україні не розглядається як напад на країну-члена НАТО, що унеможливлює активацію статті 5 Північноатлантичного договору. Таким чином, Хорватія не має міжнародно-правових зобов'язань брати участь військових у діях, пов'язаних з війною між Росією та Україною.

Довідка. У Статті 5 Північноатлантичного договору закріплено принцип колективної оборони. Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.

"Хорватія не може жодним чином суттєво вплинути на війну в Україні, а також не може її зупинити. Але, продуманою та відповідальною політикою державної влади, вона може запобігти поширенню війни до кордонів Хорватії та забезпечити мир та безпеку для всіх хорватських громадян", – сказано у повідомленні.