Южная Корея пересмотрит вопрос поставки оружия в Украину, – Yonhap

В Южной Корее намерены пересмотреть вопрос поставок оружия в Украину. Такое решение приняли после того как, Россия заключила соглашение с Северной Кореей.

Напомним, Владимир Путин 19 июня во время визита в КНДР подписал новый договор с Ким Чен Ыном. В нем говорится о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", которое, по словам Путина, предусматривает "оказание помощи при агрессии против одного из участников"

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Южная Корея намекает на возможные поставки оружия Украине

В правительстве Южной Кореи осудили соглашение, подписанное между Россией и Северной Кореей, которое предусматривает взаимную оборонную помощь в случае войны.

Советник по национальной безопасности Чанг Хо Джин отметил о намерении пересмотреть вопрос оружейной поддержки Украины. Чиновник заявил, что Южная Корея не будет раскрывать детали относительно типов оружия, которые может передать Украине.

Конкретные меры будут обнародованы позже, и будет интересно посмотреть, как на это ответит Россия, а не раскрывать наши планы заранее,

– сказал он.

По словам Чанга, Южная Корея также введет дополнительные санкции против 4 кораблей, 5 организаций и восьми человек, причастных к передаче оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Сейчас после войны с Украиной в Россию подлежит экспортному контролю 1159 позиций, а Южная Корея добавит 243 новые позиции, в результате чего общее количество товаров под санкциями составит 1402.