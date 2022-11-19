Канада предоставит Украине 34 миллиона долларов: на что пойдут деньги

Украинские военные продолжат обучение при поддержке Канады и получат больше зимнего снаряжения. Правительство Канады снова предоставит неотложную помощь.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Детали последнего транша военной поддержки от Канады озвучила министр обороны Канады Анита Ананд.

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"Канада предоставит Украине около 34 миллионов долларов дополнительной военной помощи и продолжит свою обучающую миссию в Великобритании в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года", – сказала Ананд.

Что получит Украина

По информации Генштаба, приоритеты военной помощи определяла Украина. В частности, около 5 миллионов долларов предназначены для спутниковых изображений. Они, как отметили военные, критически нужны вооруженным силам Украины.

Камеры и спутниковые изображения критически важны для наблюдения, разведки и сбора разведданных и дополнят 17,38 миллиона долларов США на спутниковые изображения и 62 беспилотника для Украины, которые Канада уже выделила, – написали в Генштабе.

Кроме этого, Канада выделит более 18 миллионов долларов на дополнительные беспилотники с камерами высокого разрешения. Еще 10 миллионов долларов направят на дополнительное зимнее снаряжение. В частности, приобретут такие средства:

портативные обогреватели;

термоодеяла и спальные мешки.

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Канада помогает пережить зиму

В Генштабе рассказали, что канадская промышленность активизировалась, чтобы помочь быстро удовлетворить критическую потребность защитников в зимнем снаряжении. Правительство подписало контракты с 11 канадскими компаниями. Это дополнение к 500 миллионам долларов военной помощи, которую премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в 14 ноября.

"Военный вклад Канады является неотъемлемой частью контрнаступления Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – заверила министр обороны Ананд.

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