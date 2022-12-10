Это астрономические средства, – военный эксперт о перспективах поставок Украине танков и авиации

Украина нуждается в современных западных танках, авиации и мощных ЗРК. Однако получить их будет не так-то легко. Есть несколько препятствий, усложняющих передачу такой техники.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, в Вашингтоне в свое время логично и прагматично объяснили за передачу современных истребителей, танков или мощных зенитных ракетных комплексов типа Patriot. Их не так легко и быстро освоить, как хотелось бы.

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Относительно истребителей. Даже после политического решения о передаче может понадобиться несколько лет, чтобы самолеты приобрели операционную готовность. То же касается и мощных ЗРК вроде Patriot. Нет такого, что привезли – и все работает. Обучение на Patriot в Польше заняло 9 месяцев, а операционная готовность после получения – около года,

– отметил Катков.

Один залп батареи Patriot – это 0,4 миллиарда долларов

Как отмечает Катков, мало просто передать оружие. Нужно еще подготовить экипаж, операторов и снабжать все боеприпасами. А один залп батареи Patriot – это 0,4 миллиарда долларов.

Кроме того, две немецкие Patriot, о которых говорили в СМИ, по цене составляют около 10% от всей помощи, предоставленной США с начала полномасштабного вторжения.

Чтобы защитить только 7 наиболее обстреливаемых городов в Украине, нужно около 20 Patriot. Это равноценно всей помощи США за весь период полномасштабной войны.

– подчеркнул Катков.

Почему Запад не передает Украине современные танки и истребители – объясняет Катков: смотрите видео

По его мнению, если и будут решения о передаче более современной техники, первыми будут истребители. Возможно, это будут не американские, а какие-либо другие истребители 4+ поколения. Скорее всего, работа в этом направлении активно продолжается.

"Вопрос только, когда мы их получим. Они пока не передаются, потому что это астрономические средства. Также союзники должны не только передавать новое вооружение, но и поддерживать имеющееся. То есть каждое новое снабжение не может увеличиваться по геометрической прогрессии. Потому что есть большой базис, который есть нужно поддерживать", – рассказал Катков.

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