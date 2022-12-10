Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, у Вашингтоні свого часу логічно та прагматично пояснили за передачу сучасних винищувачів, танків чи потужних зенітних ракетних комплексів на кшталт Patriot. Їх не так легко та швидко освоїти, як це хотілося б.

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Щодо винищувачів. Навіть після політичного рішення про передачу може знадобитися кілька років, щоб літаки набули операційної готовності. Те саме стосується й потужних ЗРК на кшталт Patriot. Немає такого, що привезли і все працює. Навчання на Patriot у Польщі зайняло 9 місяців, а операційна готовність після отримання – близько року,

– зазначив Катков.

Один залп батареї Patriot – це 0,4 мільярда доларів

Як наголошує Катков, замало просто передати зброю. Потрібно ще підготувати екіпаж, операторів і забезпечувати все боєприпасами. А один залп батареї Patriot – це 0,4 мільярда доларів.

Крім того, 2 німецькі Patriot, про які говорили у ЗМІ, за ціною становлять близько 10% від усієї допомоги, яку США надали з початку повномасштабного вторгнення.

Щоб захистити лише 7 найбільш обстрілюваних міст в Україні, потрібно близько 20 Patriot. Це рівноцінне усій допомозі США за весь період повномасштабної війни,

– підкреслив Катков.

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На його думку, якщо й будуть рішення про передачу сучаснішої техніки, то першими будуть винищувачі. Можливо, це будуть не американські, а будь-які інші винищувачі 4+ покоління. Найімовірніше, робота в цьому напрямку активно триває.

"Питання лише, коли ми їх отримаємо. Вони поки не передаються, бо це – астрономічні кошти. Також союзники мають не лише передавати нове озброєння, але й підтримувати наявне. Тобто кожне нове постачання не може збільшуватися за геометричною прогресією. Бо є великий базис, який потрібно підтримувати", – розповів Катков.

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