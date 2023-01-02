Когда Украина получит от Запада серьезное вооружение: политолог озвучил предпосылку

Украина неоднократно называла виды вооружения, которые необходимы ВСУ, чтобы они и дальше гнали оккупантов с нашей земли. Следующий сдвиг по предоставлению нам серьезного вооружения может произойти уже в этом году.

А именно после первого успешного освобождения украинских территорий нашими защитниками в 2023 году. Такое мнение 24 Каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Когда Украина может получить новое серьезное вооружение

Так, серьезные пакеты военной помощи в 2022 году начали поступать от партнеров после освобождения от захватчиков Севера Украины, Киевщины и пригорода Харькова. А уже потом это подтвердилось событиями в Харьковской, Николаевской, Херсонской и Лимане Донецкой области.

Новым толчком для наших партнеров по предоставлению Украине серьезного вооружения может стать как освобождение Кременной или Сватово, так и возвращение пригорода Бахмута и тому подобное.

Здесь не о конкретном городе или географии, а о самом символизме. Как только в 2023 году наши Вооруженные Силы продемонстрируют очередную волну успеха – прорыва на каком-то участке фронта, мы проломим барьер скепсиса относительно (предоставления – 24 канал) очередного вида оружия для Украины,

– заметил Солонтай.

По его словам, наши партнеры хотят проверить как оружие, уже предоставленное Украине, поможет ВСУ на следующем этапе войны. Так, союзники нашего государства увеличивали пакеты военной помощи после каждого нового достижения ВСУ, а затем смотрели как это оружие помогает на новом этапе.

Солонтай предположил, когда Украина может получить новое серьезное вооружение: смотрите видео

Солонтай напомнил, что после того, как Вооруженные Силы заставили российское оккупационное войско полностью отойти на левый берег Херсонщины, Украина получила дополнительный транш помощи. В него вошло вооружение, пользоваться которым сейчас учатся наши бойцы.

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