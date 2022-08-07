Чтобы понять, смогла ли Украина бы без оружия США, ответьте на два вопроса

Люблю разговоры в стиле "Нужно было самым лучше готовиться к войне, а не клянчить теперь оружие у США и их союзников по НАТО". Что сказать на это.

Правда без "но"

Могли бы мы лучше использовать имеющиеся ресурсы (расходы на Вооруженные Силы Украины в последние годы ежегодно – это примерно 2,6-2,7% ВВП или 4,5-4,7 миллиарда долларов), чтобы подготовиться к большой войне? Да, могли бы бесспорно.

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Но могли бы мы на соответствующие ресурсы плюс общую ресурсную базу в примерно 150 миллиардов долларов ВВП радикально лучше решить дилеммы в треугольнике "удержание – подготовка – развитие" крупнейшей после московской армии в Европе (Турцию не считаем), каковы ВСУ? Точно нет.

Плюс наш враг – это государство, унаследовавшее от супердержавы под названием СССР наибольшую долю оружия, амуниции и оборонно-промышленного комплекса. Поэтому, чтобы противодействовать такой мощи, нужные ресурсы кратно больше, чем в нашем распоряжении.

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Поэтому, даже если бы мы эффективнее использовали имеющиеся ресурсы, все равно пришли бы к США и их союзникам по НАТО с просьбой: "Дайте, пожалуйста. Потому что это и вам собственно нужно".

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