Украина в ближайшее время может получить от Германии необходимое оружие для обороны от России. Вооруженный концерн Rheinmetall должен передать ВСУ танк ПВО Frankenstein.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что и сбои, которую Германия передает Украине является зенитно-ракетным комплексом на танковой основе. Он объяснил, что они от Leopard 1 взяли шасси и установили туда зенитную установку.

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Эффективность Frankenstein

По словам военного эксперта, ПВО Frankenstein во время испытаний имела очень хорошие показатели. В Rheinmetall изготовили автоматическую пушку калибра 35 миллиметров со снарядами разного поэтому, в частности осколочно-фугасные, на радиоподрыве и с задержкой взрыва.

Свитан заметил, что Frankenstein работает в радиусе четырех километров и может уничтожать российские дозвуковые летательные средства.

Против баллистика такой комплекс не успеет отработать, но другие воздушные цели ему под силу. Это могут быть "Шахеды" или дозвуковые крылатые ракеты типа Х-101, Х-555,

– подчеркнул военный эксперт.

Frankenstein можно использовать, чтобы прикрывать воинские части или другие системы ПВО, которые есть у Украины. Роман Свитан добавил, что Силы обороны имеют запрос на сотни экземпляров такие техники, поэтому, по его мнению, руководству государства стоит запускать совместное производство с Rheinmetall для изготовления таких зенитно-ракетных комплексов.