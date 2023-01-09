Когда Италия примет новую военную помощь для Украины

Италия недавно заявила, что предоставит Украине новую военную помощь. Однако официально решение еще не было принято.

Предварительно известно, что одобрение поставок военной помощи состоится не ранее февраля 2023 года. Однако есть данные о том, какую технику хотят передать Киеву.

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Что известно о предоставлении военной помощи

Момент истины, как сейчас просачивается из исполнительных источников, назначен на конец января, когда правительство решит, какие и сколько машин отправить украинцам,

– говорится в сообщении.

По данным издания, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони хочет приехать в Киев до конца февраля 2023 года. Однако политик не хочет этого делать "с пустыми руками".

Предварительно известно, что Украине могут передать:

зенитные ракетные комплексы SAMP-T;

управляемые ракеты Aspide.

Кроме того, по данным издания, премьер Италии Джорджия Мэлони и министр обороны Гвидо Крозетто решили придерживаться своих обязательств перед Владимиром Зеленским. Однако на них сильно давит нехватка оружия, ведь две ракетные батареи уже отправили в Кувейт и Словакию.

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