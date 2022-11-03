Такое мнение 24 канала высказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский. Израильские СМИ сообщали, что Украина якобы получила систему перехвата беспилотников Smart Shooter.

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Что Израиль мог бы предоставить Украине

По словам Янушевского, это пример того, как Израиль может помогать Киеву военным вооружением.

Журналист отметил, что если Израиль изменит свою позицию по военной помощи Украине, то сможет предоставить определенные типы вооружения, которые помогут Киеву защититься от врага.

Если будут предоставлены какие-то оборонные системы, системы противоракетной и противовоздушной обороны, это было бы здорово,

– заметил журналист.

Почему Украине не подходит израильский "Железный купол"

Однако, по его словам, не все находящиеся на вооружении израильской армии системы ПРО подходят Украине.

К примеру, разрекламированная система "Железный купол" имеет относительно небольшой радиус действия. Это подходит для такой маленькой страны как Израиль. Однако территория Украины во много раз больше и таких батарей нужно очень много,

– сказал Янушевский.

Он добавил, что системы "Железный купол" стоят очень дорого. К тому же, в публичном пространстве даже нет информации, сколько таких комплексов имеет сам Израиль.

"Я думаю, сам Тель-Авив имеет десяток – полтора, не более 20 таких батарей на всю страну. Украине же потребуется много десятков таких систем", – отметил журналист.

Что такое "Железный купол" Это передвижная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Система способна перехватывать и уничтожать неуправляемые тактические ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 километров с траекторией, что может угрожать населенным пунктам.

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