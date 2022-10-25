Установили эту систему якобы на украинские легкие самолеты и беспилотники. И она должна помочь в борьбе с иранским дронами-камикадзе .

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Что известно о системе перехвата беспилотников Smart Shooter

Управление Smart Shooter производится с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Израильские разработчики заявляют, что она точно поражает цель и нет ситуации, когда ошибается.

Smart Shooter в действии: смотрите видео о преимуществах системы

Систему впервые представили в 2022 году

Smart Shooter – довольно новая система. Презентовали его впервые в 2022 году на военной выставке в Париже.

А совсем недавно, в сентябре, армия Израиля ее активировала для помощи в разгоне палестинских протестов. Тогда система использовала губчатые шарики, а не боевой огонь. Хотя ее представляли как способную поражать беспилотники.

Как работает Smart Shooter: смотрите видео

Технические характеристики Smart Shooter

Способна поражать беспилотники. Ее можно использовать и в качестве беспилотника-перехватчика, а также в различных дополнительных ролях – устанавливать как на границе, так и в самолетах или вертолетах, чтобы поражать движущиеся цели.

Облегченный вариант системы можно устанавливать на пушки и пулеметы.



Система Smart Shooter может работать и дистанционно / Фото пресс-службы компании

Высота системы – 95 сантиметров. Общий вес одного Smart Shooter составляет 75 килограммов.

Обратите внимание! Официальных подтверждений использования такого оружия в Украине не было ни со стороны представителей Израиля, ни со стороны военного командования Украины.

Как могла появиться Smart Shooter в Украине

По данным израильского издания Times of Israel, одна из местных компаний продала Польше системы перехвата военных беспилотников. В то же время в Министерстве обороны Израиля вроде бы знали, что конечным пользователем противобеспилотной системы будет Украина, но решили не вмешиваться.

Перед вторжением России в Украину Минобороны Израиля выдало экспортные лицензии израильским компаниям-производителям, пожелавшим продавать Украине системы защиты от беспилотников. Но когда началась война, действие лицензий было приостановлено.

Кроме того, в середине октября Monobank совместно с платформой United24 и блогером Игорем Лаченковым запустили сбор средств на "ловца иранских дронов". И буквально за день украинцам удалось собрать 150 миллионов гривен. В то время какая цель была собрать 100 миллионов.

Потом не было никакой информации о покупке этого оружия. Один "Ловец" стоит примерно 50 миллионов гривен. Украина намеревалась купить как минимум два.

Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО.

– отмечал глава Минцифры Михаил Федоров.

Актуально Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, но этого мало, – ОП

Сотрудничество Израиля и Украины: что известно

В Израиле заявили, что не будут предоставлять оружие Украине. Впрочем, они продолжат оказывать медицинскую и гуманитарную помощь.

Ранее Израиль отказался помогать Украине средствами противовоздушной обороны для защиты от иранских дронов-камикадзе, атакуемых Россией. Официальный Киев ожидал смену позиции по этому поводу, ведь Израиль и Иран враждуют.

По мнению публициста Андрея Пионтковского, Израиль не поставляет Украине оружие, потому что когда-то давно договорился с Россией, что ПВО не будет реагировать на израильские ракеты, которые будут уничтожать иранские базы в Сирии. Израиль не хочет, чтобы Москва решила, что эта договоренность нарушена.

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