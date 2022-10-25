Встановили цю систему нібито на українські легкі літаки та безпілотниками. І має вона допомогти у боротьбі з іранським дронами-камікадзе.

До теми Як Ізраїль допомагає Україні боротися з іранськими дронами

Що відомо про систему перехоплення безпілотників Smart Shooter

Керування Smart Shooter здійснюється з допомогою штучного інтелекту та системи передових радарів. Ізраїльські розробники заявляють, що вона точно вражає ціль і немає ситуації, коли хибить.

Smart Shooter у дії: дивіться відео про переваги системи

Систему вперше презентували в 2022 році

Smart Shooter є доволі новою системою. Презентували її вперше в 2022 році на військовій виставці в Парижі.

А буквально нещодавно, у вересні, армія Ізраїлю її активувала для допомоги у розгоні палестинських протестів. Тоді система використовувала губчасті кульки, а не бойовий вогонь. Хоча її представляли як здатну вражати безпілотники.

Як працює Smart Shooter: дивіться відео

Технічні характеристики Smart Shooter

Здатна вражати безпілотники. Її можна використовувати і як безпілотник-перехоплювач, а також у різних додаткових ролях – встановлювати як на кордоні, так і в літаках чи вертольотах, щоб вражати рухомі цілі.

Полегшений варіант системи також можна встановлювати на гармати та кулемети.



Система Smart Shooter може працювати й дистанційно / Фото пресслужби компанії

Висота системи – 95 сантиметрів. Загальна вага одного Smart Shooter сягає 75 кілограмів.

Зверніть увагу! Офіційних підтверджень щодо використання такої зброї в Україні не було ані з боку представників Ізраїлю, ані з боку військового командування України.

Як могла з'явитися Smart Shooter в Україні

За даними ізраїльського видання Times of Israel, одна із місцевих компаній продала Польщі системи перехоплення військових безпілотників. Водночас у Міністерстві оборони Ізраїлю начебто знали, що кінцевим користувачем протибезпілотної системи буде Україна, але вирішили не втручатися.

Перед вторгненням Росії в Україну Міноборони Ізраїлю видало експортні ліцензії ізраїльським компаніям-виробникам, які побажали продавати Україні системи захисту від безпілотників. Але коли почалася війна, дію ліцензій призупинили.

Крім того, у середині жовтня Monobank спільно з платформою United24 і блогером Ігорем Лаченковим запустили збір коштів на "ловця іранських дронів". І буквально за день українцям вдалося зібрати 150 мільйонів гривень. В той час, яка мета була зібрати 100 мільйонів.

Опісля не було жодної інформації щодо купівлі цієї зброї. Один "Ловець" коштує приблизно 50 мільйонів гривень. Україна мала намір купити щонайменше два.

Ми не можемо розкрити їх виробника та назву, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об'єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО,

– зазначав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Співпраця Ізраїлю та України: що відомо

В Ізраїлі заявили, що не надаватимуть зброю Україні. Втім, вони продовжать постачати медичну та гуманітарну допомогу.

Раніше Ізраїль відмовився допомагати Україні засобами протиповітряної оборони для захисту від іранських дронів-камікадзе, якими атакує Росія. Офіційний Київ очікував на зміну позиції щодо цього, адже Ізраїль та Іран ворогують.

На думку публіциста Андрія Піонтковського, Ізраїль не постачає Україні зброю, тому що колись давно домовився з Росією, що її ППО не буде реагувати на ізраїльські ракети, які знищуватимуть іранські бази в Сирії. Ізраїль не хоче, аби Москва вирішила, що ця домовленість є порушеною.

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