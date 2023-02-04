Израиль "переломился" в нашу пользу, – Жданов сказал, что Иерусалим может передать Киеву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не исключает возможности предоставления Украине военной помощи. Такое заявление является очень хорошим знаком для Киева.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Ранее Израиль настаивал, что намерен ограничиться только гуманитарной помощью.

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Однако теперь в Иерусалиме заявили о готовности предоставить Украине вооружение.

Все-таки Израиль переломился. Тенденция пошла в нашу пользу,

– заметил Жданов.

Военный эксперт предположил, что визиты представителей американского политикума и спецслужб помогли Израилю пересмотреть позицию по военной помощи Украине.

Израиль рассматривает возможность предоставления ПВО Украине

Жданов напомнил, что в Израиле рассматривается возможность предоставления Украине военной помощи оборонительного характера. В частности, речь может идти о системах противовоздушной обороны "Железный купол".

Это очень хорошая тенденция. В Израиле большая часть населения настроена на то, чтобы поддержать Украину. Если правительство сейчас пересмотрит свою позицию, мы можем получить оборонительные системы вооружения,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что к оборонительному вооружению относятся прежде всего системы ПВО.

Олег Жданов рассказал, как изменилась позиция Израиля по отношению к Украине: смотрите видео

В Швейцарии придумали, как помочь Украине

Также, по словам военного эксперта, Украина получит военную помощь от Швейцарии. Эта страна нашла выход, как передать Украине вооружение, не нарушив при этом свою конституцию. Ведь в основном законе Швейцарии зафиксирован нейтральный статус страны.

Швейцария за символическую плату продаст танки Польше, Словакии и Чехии. А дальше они могут распоряжаться этими танками по собственному усмотрению. Соответственно, могут передать их Украине,

– сказал Жданов.

Он добавил, что существует исторический пример, когда страны действовали по схожей схеме. Как рассказал военный эксперт, в 1960-х годах британская компания "Конкорд" продала несколько самолетов французским авиакомпаниям по символической цене в 1 франк.

"Вероятно, Швейцария вдохновилась примерами, которые были в истории", – отметил Жданов.

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