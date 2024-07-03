Страны НАТО согласовали помощь Украине в размере 40 миллиардов евро, – дипломат

Североатлантический Альянс планирует выделить Украине очередной пакет помощи. Его уже согласовали.

Союзники по НАТО согласились профинансировать военную помощь Украине. В следующем году ее выделят в размере 40 миллиардов евро.

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Помощь будут поддерживать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил страны-члены поддерживать военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Они планируют добавлять около 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год.

Лидеры НАТО подпишут обязательства на следующей неделе в Вашингтоне.

НАТО должно назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине. Соответствующее решение должны принять на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится 9 – 11 июля. По данным газеты, Альянс назначит ответственным высокопоставленного гражданского чиновника. Он все время будет находиться в Киеве.

Источники добавили, что эти шаги помогут Альянсу лучше координировать усилия западных стран для оказания военной поддержки Украине, а также сделают ВСУ больше похожими на Вооруженные силы НАТО.